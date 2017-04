Sneak Peek: Deutscher Trailer zu "Gregs Tagebuch - Böse Falle

Großansicht Ab 1. Juni in den deutschen Kinos: "Gregs Tagebuch: Böse Falle" (Bild: Twentieth Century Fox) Ab 1. Juni in den deutschen Kinos: "Gregs Tagebuch: Böse Falle" (Bild: Twentieth Century Fox)

Insgesamt knapp 800.000 Besucher haben die drei bisher verfilmten Abenteuer des jungen Greg, der von einer Peinlichkeit in die nächste stolpert, zusammen in die Kinos gelockt. Dabei wurde die Fangemeinde von Teil eins bis Teil drei stetig größer.Im vierten Teil, " Gregs Tagebuch: Böse Falle " überredet Greg seine Familie zu einem Roadtrip zum 90. Geburtstag seiner Großmutter. Doch das ist nur ein Vorwand, denn ganz in der Nähe des Ortes, in dem seine Großmutter lebt, findet eine Gamesmesse statt, an der Greg unbedingt teilnehmen will. Wer die bisherigen Teile von "Gregs Tagebuch" kennt, weiß, dass nicht alles nach Plan läuft. Twentieth Century Fox of Germany startet "Gregs Tagebücher - Böse Falle" am 1. Juni in den deutschen Kinos und hat jetzt den deutschen Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen