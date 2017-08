Sneak Peek: Deutscher Trailer zu "Girls Trip"

In Malcolm D. Lees Komödie "Girls Trip" , die in den USA bereits mehr als 100 Mio. Dollar eingespielt hat, spielen Regina Hall , %Queen Latifah%, Jada Pinkett Smith und Tiffany Haddish ) vier Freundinnen, die sich bei all dem Berufs- und Alltagsstress aus den Augen verloren haben. Fünf Jahre ist es her, dass sie gemeinsam auf der Piste waren - und so beschließen sie, gemeinsam zum Essence Festival nach New Orleans zu fahren, und lassen dabei nichts unversucht, um ihre wilde Collagezeit wiederaufleben zu lassen. Dabei stellen sie schlussendlich fest, dass man sich auf niemanden so sehr verlassen kann wie auf die besten Freundinnen. Universal Pictures International Germany startet "Girls Trip" am 30. November in den deutschen Kinos und hat jetzt den Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

