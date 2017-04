Sneak Peek: Deutscher Trailer zu "Embrace"

Nach einem in den Medien, Werbung und Gesellschaft propagierten Körperbild beurteilt zu werden, das wollte die australische Fotografin Taryn Brumfitt , Mutter von drei Kindern, nicht mehr hinnehmen. Sie postete ein ungewöhnliches Vorher/Nachher-Foto bei Facebook. Der Post wurde mehr als 100 Mio. Mal angesehen; Brumfitt rückte das Thema Body Image somit in den Fokus einer breiten Öffentlichkeit.Für ihren Dokumentarfilm "Embrace" , den Majestic Filmverleih nur am 11. Mai als Alternative-Content-Angebot in den Kinos der Ketten CineStar Cineplex und Kinopolis sowie weiteren ausgewählten Kinos zeigt, versuchte Brumfitt auf einer Reise um die Welt herauszufinden, warum so viele Frauen ihren Körper nicht mögen, wie er ist. Dabei propagiert sie das Credo "Liebe Deinen Körper, wie er ist, er ist der einzige, den Du hast!".Als Executive Producerin wirkte auch die deutsche Schauspielerin Nora Tschirner an dem Film mit. Jetzt wurde der deutsche Trailer zu "Embrace" veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

