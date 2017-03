Sneak Peek: Deutscher Trailer zu "Ein Tag wie kein anderer"

Großansicht Ab 11. Mai in den deutschen Kinos: "Ein Tag wie kein anderer" (Bild: temperclayfilm) (Bild: temperclayfilm)

Nach ihrer Weltpremiere auf dem Festival de Cannes im vergangenen Jahr wurde Asaph Polonskys Tragikomödie "Ein Tag wie kein anderer" auf dem International Filmfestival in Jerusalem mit fünf Hauptpreisen ausgezeichnet. Shai Avivi und Evgenia Dodina spielen darin das Ehepaar Eyal und Vicky, das sieben Tage zuvor seinen 25-jährigen Sohn beerdigt hat. Nach Beendigung des jüdischen Trauerrituals gehen beide unterschiedlich mit der Situation um. Während Vicky so schnell wie möglich wieder zur Normalität zurückkehren will, will Eyal seinen momentanen Ausnahmezustand mit allen Mitteln konservieren. Er freundet sich mit dem Nachbarjungen Zooler an und verbringt mit ihm einen unvergesslichen Tag voller absurder Situationen, an dem beide einen gemeinsamen Weg aus der Trauer finden. Temperclayfilm startet "Ein Tag wie kein anderer" am 11. Mai in den deutschen Kinos und hat jetzt den deutschen Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen