Sneak Peek: Deutscher Trailer zu "Ein Kuss von Béatrice"

Großansicht Ab 8. Juni in den deutschen Kinos: "Ein Kuss von Béatrice" (Bild: Universum Film) Ab 8. Juni in den deutschen Kinos: "Ein Kuss von Béatrice" (Bild: Universum Film)

In Martin Provosts Tragikomödie "Ein Kuss von Béatrice" stehen Catherine Frot und Catherine Deneuve erstmals gemeinsam vor der Kamera. Frot spielt Claire, eine Hebamme mit Leib und Seele, die ihre Fähigkeiten umso mehr infrage stellt, je mehr sie sich mit den modernen, unpersönlichen Methoden in den Krankenhäusern konfrontiert sieht. Eines Tages erhält sie einen Anruf der von Deneuve gespielten Béatrice, der frivolen und extravaganten ehemaligen Geliebten ihres Vaters, die wichtige Neuigkeiten für Claire hat und diese nach 30 Jahren wiedersehen will. Bei ihrem Treffen werden alte Erinnerungen wach und Geheimnisse gelüftet und nichts ist mehr so, wie es vorher war. Universum Film startet "Ein Kuss von Béatrice" am 8. Juni in den deutschen Kinos und hat jetzt den Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

