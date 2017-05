Sneak Peek: Deutscher Trailer zu "Ein Chanson für dich"

Großansicht Isabelle Huppert in "Ein Chanson für Dich" (Bild: Alamode Film / Fabrizio Maltese) Isabelle Huppert in "Ein Chanson für Dich" (Bild: Alamode Film / Fabrizio Maltese)

In Bavo Defurnes Drama "Ein Chanson für dich" spielt Isabelle Huppert Liliane, die einst als Chanson-Sängerin Laura Erfolge feierte. Nun ist sie längst in Vergessenheit geraten, arbeitet in einer Pasteten-Fabrik und führt ein eintöniges Leben. Eines Tages lernt sie den 22-jährigen Boxer Jean ( Kévin Azais ) kennen. Er erkennt den Star in ihr und spornt sie zu einem Comeback an. Für Liliane wird es ein doppeltes Comeback: auf der Bühne und in der Liebe. Alamode Film startet "Ein Chanson für dich" am 6. Juli in den deutschen Kinos und hat jetzt den Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen