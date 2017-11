Sneak Peek: Deutscher Trailer zu "Die Verlegerin"

Großansicht Ab 22. Februar in den deutschen Kinos: "Die Verlegerin" (Bild: Universal Pictures) Ab 22. Februar in den deutschen Kinos: "Die Verlegerin" (Bild: Universal Pictures)

In Steven Spielbergs "Die Verlegerin" spielt Meryl Streep Katharine Graham, die 1971 als erste Frau in den USA an der Spitze eines Verlags, dem, der die "Washigton Post" herausgibt, steht. Als ihr Chefredakteur, gespielt von Tom Hanks , geheime Papiere, die einen großen Vertuschungsskandal im Weißen Haus aufdecken sollen, veröffentlichen will, beginnt vor Gericht ein Kampf um die Pressefreiheit - mit keiner Geringeren als der US-Regierung als Gegner. Universal Pictures International Germany startet "Die Verlegerin" am 22. Februar in den deutschen Kinos und hat jetzt den deutschen Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

