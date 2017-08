Sneak Peek: Deutscher Trailer zu "Die kanadische Reise"

Mathieu ist die Hauptperson in Philippe Liorets Romanverfilmung "Die kanadische Reise" . Er hat seinen Vater niemals kennengelernt und erhält eines Tages in seinem, Pariser Büro einen Anruf aus Kanada, dass dieser verstorben sei und ihm ein Päckchen vererbt habe. Mathieu macht sich auf nach Kanada, wo ihn der Überbringer der Nachricht, Pierre, ein alter Freund seines Vaters, erwartet. Und der berichtet ihm auch noch von der Existenz zweier Halbbrüder, die wiederum nicht wissen, dass esgibt - und das soll auch so bleiben. Ein Versteckspiel beginnt. Temperclayfilm hatte sich die deutschen Rechte an "Die kanadische Reise" in Cannes gesichert und startet den Film am 14. Dezember in den deutschen Kinos. Jetzt wurde der Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

