Sneak Peek: Deutscher Trailer zu "Der Wein und der Wind"

Großansicht Ab 10. August in den deutschen Kinos: "Der Wein und der Wind" Ab 10. August in den deutschen Kinos: "Der Wein und der Wind"

In Cédric Klapischs Familiendrama "Der Wein und der Wind" spielt Pio Marmai den 30-jährigen Jan, der nach vielen Jahren der Funkstille auf das Weingut der Familie im Burgund zurückkehrt, das seine Geschwister Julie ( Ana Girardot ) und Jérémie ( Francois Civil ) betreiben. Es ist Lesezeit und der Vater der Drei liegt im Sterben; es ist also jede helfende Hand gefragt. Als der Vater stirbt, müssen die Geschwister, die bei ihrem Wiedersehen festgestellt haben, dass die Zeit eben nicht alle Wunden heilt, entscheiden, ob sie die Familientradition weiterführen wollen. Studiocanal startet "Der Wein und der Wind" am 10. August in den deutschen Kinos und hat jetzt den Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

