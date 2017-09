Sneak Peek: Deutscher Trailer zu "Der Mann aus dem Eis"

Großansicht Ab 30. November in den deutschen Kinos: "Der Mann aus dem Eis" (Bild: Port-au-Prince (24 Bilder)) Ab 30. November in den deutschen Kinos: "Der Mann aus dem Eis" (Bild: Port-au-Prince (24 Bilder))

Vor rund einem Monat hat "Der Mann aus dem Eis" in Locarno seine vielumjubelte Weltpremiere gefeiert. Im Mittelpunkt von Felix Randau in der Jungsteinzeit spielendem Historiendrama steht der von Jürgen Vogel gespielte Kelab, Anführer einer in den Ötztaler Alpen lebenden Großfamilie und Bewahrer des heiligen Schreins. Als er eines Tages von der Jagd zurückkehrt, ist die Siedlung überfallen, die gesamte Sippe - darunter auch Kelebs Frau und Sohn - ermordet und das Heiligtum geraubt worden. Kelab macht sich auf den Weg und sinnt nach Rache. Dabei wird er aber selbst zum Gejagten. Port-au-Prince startet "Der Mann aus dem Eis" am 30. November in den deutschen Kinos und hat jetzt den deutschen Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen