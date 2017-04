Sneak Peek: Deutscher Trailer zu "Churchill"

Brian Cox und Miranda Richardson in "Churchill"

In Jonathan Teplitzkys Drama "Churchill" spielt Brian Cox den britischen Premierminister. Im Juni 1944 bereits kriegsmüde geworden, steht Churchill vor der Entscheidung, die Landung der Alliierten in der Normandie zu befehlen. Er befürchtet, im Falle eines Scheiterns als "Architekt des Blutgießens" in die Geschichte einzugehen, sieht den D-Day aber andererseits als einzige Möglichkeit, Nazi-Deutschland in die Knie zu zwingen. Als wichtigste Ratgeberin steht ihm in dieser Zeit seine Frau Clementine ( Miranda Richardson ) zur Seite. SquareOne Entertainment und Universum Film starten "Churchill" am 25. Mai in den deutschen Kinos. Jetzt liegt der deutsche Trailer vor:

