Sneak Peek: Deutscher Trailer zu "Casino Undercover"

Großansicht Ab 6. Juli in den deutschen Kinos: "Casino Undercover" (Bild: Warner Bros. Entertainment) Ab 6. Juli in den deutschen Kinos: "Casino Undercover" (Bild: Warner Bros. Entertainment)

Nachdem Scott und Kate Johnson ( Will Ferrell Amy Poehler ) in Andrew Jay Cohens Komödie "Casino Undercover" das für die Collage-Ausbildung ihrer Tochter zurückgelegte Geld verloren haben, haben sie nur noch ein Ziel: sie müssen irgendwie zu Geld kommen, um ihrer Tochter den Traum vom Collage doch noch erfüllen zu können. Und so beschließen sie, zusammen mit ihrem Nachbarn Frank ( Jason Mantzoukas ) im Keller ihres Hauses ein illegales Casino zu eröffnen.Ob das Vorhaben gelingt, davon kann man sich ab 6. Juli in den deutschen Kinos überzeugen. Warner Bros. Pictures hat jetzt den deutschen Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

