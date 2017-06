Sneak Peek: Deutscher Trailer zu "Black Panther"

Großansicht Black Panther, hier in "The First Avenger: Civil War", bekommt einen eigenen Film (Bild: Marvel 2016) Black Panther, hier in "The First Avenger: Civil War", bekommt einen eigenen Film (Bild: Marvel 2016)

Nach seinem Leinwanddebüt in " The First Avenger: Civil War " kehrt der von Chadwick Boseman gespielte Black Panther in seinem ersten Solo-Abenteuer in seine Heimat Wakanda zurück, wo er nach dem Tod seines Vaters Köng des isolierten, doch technisch sehr weit fortgeschrittenen afrikanischen Landes werden soll. Als solcher sieht er sich mit einem alten Feind des Landes konfrontiert, der nicht nur die Kräfte des Superhelden auf die Probe stellt, sondern auch dessen Fähigkeiten, sein Volk durch diese Krise zu führen. Disney startet "Black Panther" am 15.Februar 2018 in den deutschen Kinos und hat jetzt den Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

