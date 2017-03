Sneak Peek: Deutscher Trailer zu Bessons "Valerian"

In Luc Bessons Adaption des SciFi-Kultcomics "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" spielen Dane DeHaan und Cara Delevingne Valerian und Laureline, zwei Spezialagenten der Regierung, die sich um die Aufrechterhaltung der Ordnung im gesamten Universum kümmern sollen. Valerian hat dabei nicht nur eine berufliche Partnerschaft mit Laureline im Auge, doch die zeigt ihm die kalte Schulter. Eines Tages wird das Duo von seinem von Clive Owen gespielten Kommandanten in die intergalaktische Stadt Alpha geschickt, in der Tausende verschiedenster Spezies aus den entlegensten Winkeln des Universums wohnen. Sie haben sich im Laufe der Zeit miteinander arrangiert, doch nicht alle auf Alpha verfolgen die gleichen Ziele. Universum Film bringt "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" am 20. Juli in die deutschen Kinos und hat jetzt den Trailer veröffentlicht:

