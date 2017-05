Sneak Peek: Deutscher Trailer zu "Alibi.com"

Ab 3. August in den deutschen Kinos: die französische Komödie "Alibi.com"

In der französischen Komödie "Alibi.com" inszeniert sich Philippe Lacheau selbst als den Geschäftsmann Greg, der das Unternehmen Alibi.com betreibt. Zusammen mit seinem Partner Augustin und ihrem Mitarbeiter Medhi verschaffen sie ihren überwiegend männlichen Kunden Alibis für alle Lebenslagen. Eines Tages lernt Greg Flo kennen, die lügende Männer verabscheut. Greg kann ihr solange das Geheimnis seines Erfolgs verheimlichen, bis er Flos Eltern kennenlernt. Dann nimmt das Unglück seinen Lauf, denn ausgerechnet Flos Vater ist einer der besten Kunden von Alibi.com. Studiocanal startet die Komödie am 3. August in den deutschen Kinos und hat jetzt den Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

