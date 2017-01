Sneak Peek: Deutscher Trailer zu "A United Kingdom"

Großansicht Ab 30. März in den deutschen Kinos: "A United Kingdom" Ab 30. März in den deutschen Kinos: "A United Kingdom"

Basierend auf einer wahren Begebenheit erzählt Amma Asantes "A United Kingdom" die Geschichte des Königs von Botswana ( David Oyelowo ) und einer Londoner Büroangestellten ( Rosamund Pike ), die sich im Jahr 1947 ineinander verlieben. Allen Widerständen zum Trotz - ihre Familien sowie die Regierungen Großbritanniens und Südafrikas sind gegen eine Heirat - kämpfen beide um ihre Liebe und gegen jedes Hindernis, das sich ihnen in den Weg stellt. Alamode Film bringt "A United Kingdom" am 30. März in die deutschen Kinos und hat jetzt den deutschen Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

