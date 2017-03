Sneak Peek: "Deadpool" zieht blank

Großansicht "Deadpool" kommt zurück - und das "nicht früh genug", wie der Kurzfilm verrät (Bild: Fox) "Deadpool" kommt zurück - und das "nicht früh genug", wie der Kurzfilm verrät (Bild: Fox)

US-Kinogänger konnten am vergangenen Wochenende vor dem fantastischen " Logan " noch einen besonderen Bonus genießen: einen " Deadpool "-Kurzfilm, der Lust auf das geplante Sequel macht. Der kurze, gewohnt schwarzhumorige Clip, in dem Hauptdarsteller Ryan Reynolds mit vollem Körpereinsatz auch einen bekannten Superhelden aus dem DC-Universum durch den Kakao zieht, wurde von Reynolds auf seinem YouTube-Kanal geteilt und eroberte in kürzester Zeit das Netz. Ob die direkte Verbindung mit "Logan" aber ein Zeichen dafür ist, dass es doch noch zum von Fans herbeigesehnten, neuerlichen Aufeinandertreffen von Deadpool und Wolverine kommt (jenes in " X-Men Origins: Wolverine " entsprach nicht unbedingt ihren Vorstellungen), steht indes in den Sternen. An sich hat Hugh Jackman die Krallen des Vielfraßes an den Nagel gehängt.

Quelle: Blickpunkt:Film

