Sneak Peek: Das Stephen-King-Epos kommt

Sie zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Werken von Bestseller-Autor Stephen King : die achtbändige, düstere Fantasy-Saga "Der dunkle Turm", nach eigener Aussage von King sein "wichtigstes Werk". Fans warten seit Jahren sehnlich auf eine Leinwandadaption, in diesem Sommer ist es nun soweit: Mit " Der dunkle Turm " kommt der erste Kinofilm nach der Vorlage, die Western-, Horror- und SciFi-Elemente vereint. Idris Elba spielt unter der Regie von Nikolaj Arcel den "Gunslinger", der auf der Suche nach dem titelgebenden Turm unter anderem dem "Mann in Schwarz" (gespielt von Matthew McConaughey ), einem unsterblichen Magier, gegenübertritt.Nun wurde der erste Trailer veröffentlicht: Sony Pictures startet "Der dunkle Turm" am 10. August in den deutschen Kinos.

Quelle: Blickpunkt:Film

