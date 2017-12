Sneak Peek: Bäckerkrieg im Schwabenland

Großansicht Von TV und Bühne auf die große Leinwand: "Laible und Frisch" (Bild: Kinostar) Von TV und Bühne auf die große Leinwand: "Laible und Frisch" (Bild: Kinostar)

Als der SWR im Sommer 2011 nach zwei Staffeln das Ende für die Serie " Laible und Frisch " bekannt gab, gingen nicht nur zahlreiche Zuschauer auf die Barrikaden. Auch Tourismusverbände und Lokalpolitiker zeigten sich extrem unglücklich über das Ende einer Reihe, die sich in kurzer Zeit Kultstatus erobert hatte - weit über die Region hinaus. Mittlerweile ist "Laible und Frisch" ein plattformübergreifendes Experiment, dessen Geschichte in einem Hörspiel und zwei Bühnenproduktionen fortgeführt wurde. Jüngstes Mitglied im erzählerischen Universum ist ein (punktuell auch über Crowdfunding finanzierter) Kinofilm, der pünktlich zu Weihnachten in die Filmtheater kommt. In " Laible und Frisch - Do goht dr Doig " von Schwabenlandfilm müssen sich die titelgebenden Kontraheneten zusammenraufen, um ihr beider Geschäft zu retten. Nun wurde der Trailer veröffentlicht:"Laible und Frisch - Do goht dr Doig" startet am 28. Dezember im Verleih von Kinostar

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen