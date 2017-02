Sky will "regelmäßig mit Eigenproduktionen aufwarten"

Mit "Babylon Berlin" habe man den Punkt erreicht, "an dem wir das Thema fiktionale Eigenproduktion mit der nötigen Energie, Ausdauer und Nachhaltigkeit verfolgen. Uns war klar, wenn wir den Startschuss geben, ist das ein langfristiges Engagement im Rahmen dessen wir regelmäßig mit Eigenproduktionen aufwarten", äußert sich Marcus Ammon , Senior Vice President Film & Entertainment bei Sky Deutschland , im Interview mit Blickpunkt:Film. Sein Kollege Frank Jastfelder , Director Original Drama Productions, macht aber auch deutlich, dass bei den Pitches die Qualität oft noch zu wünschen übrig lässt. Er vermisst in Deutschland die Tradition des horizontalen Erzählens.Mit dem Start des Entertainment-Senders Sky 1 im vergangenen November ist der Bedarf an eigenen Serien nochmals gewachsen. Hier werden mainstreamigere, leichter zu konsumierende Stoffe gesucht, die sich dennoch vom Free-TV-Angebot abheben. Zum Interview mit Ammon, Jastfelder und ihrem Kollegen Christian Asanger , der den Non-Fiction-Bereich verantwortet.

