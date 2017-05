Sky: Vom jungen zum neuen Papst

Das auf den Erfolg der von Oscar-Preisträger Paolo Sorrentino realisierten Sky -Serie "The Young Pope" mit Jude Law in der Titelrolle eine Fortsetzung folgen würde, galt eigentlich als ausgemacht. Gerüchte um eine zweite Staffel hielten sich standhaft. Nun kündigt Sky tatsächlich eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Sorrentino an. Im Grunde handelt es sich jedoch eher um einen Neuanfang. Auf "The Young Pope" folgt "The New Pope". Sorrentino fungiert als Showrunner und Regisseur und schreibt auch wieder mit seinem Stammautor Umberto Contarello das Drehbuch. Ende 2018 soll die Serie in Produktion gehen. Derzeit läuft das Casting für die wichtigsten Rollen."The New Pope" ist eine Gemeinschaftsproduktion von Sky und HBO, produziert von Lorenzo Mieli und Mario Gianani für Wildside. Koproduzent ist Mediapro. Fremantle Media übernimmt den internationalen Lizenzvertrieb.

Quelle: Blickpunkt:Film

