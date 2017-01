Sky koproduziert norwegische Thrillerserie

Großansicht Tobias Santelmann, gebürtiger Freiburger, in der Rolle des osloer Cops Nikolai Andreasen (Bild: Monster Scripted/Sky) Tobias Santelmann, gebürtiger Freiburger, in der Rolle des osloer Cops Nikolai Andreasen (Bild: Monster Scripted/Sky)

"Auch unser Publikum liebt Scandi Noir Geschichten", nennt Frank Jastfelder , Director Drama Production bei Sky Deutschland , einen triftigen Grund, warum sich der Pay -TV-Sender als Koproduzent an der achtteiligen Serie "Der Grenzgänger" beteiligt. Zentrale Figur ist ein vom Deutsch-Norweger Tobias Santelmann "Homeland" ) gespielter prinzipientreuer Polizist, der bei der Aufklärung eines Mordfalls feststellt, dass seine Familie darin verwickelt ist.Das Drehbuch stammt von Megan Gallagher, zu deren Referenzen Filmhits wie "Vergiss mein Nicht!" und "Milk" gehören. Produzentin auf deutscher Seite ist Sigrid Strohmann , die früher für Network Movie tätig war und umfangreiche Erfahrungen bei der Koproduktion von skandinavischen Krimiserien mitbringt (u.a. die "Millennium"-Trilogie) und zuletzt an der paneuropäischen Serie "The Team" beteiligt war. Regie führen Bard Fjulsrud und Gunnar Vikene Ellen Dorrit Petersen spielt die weibliche Hauptrolle."Der Grenzgänger" (internationaler Titel: "Borderline") entsteht als gemeinsame Produktion Monster Scripted, TV 2, Nice Drama und Sky und soll voraussichtlich im Frühjahr 2018 auf Sky zu sehen sein.Jastfelder beschreibt das seit Mitte Dezember gedrehte Format als "düstere und vielschichtige Thrillerserie mit einer charismatischen Hauptfigur, deren moralisches Selbstbild durch dunkle Ereignisse aus der Vergangenheit und der Gegenwart ins Wanken gerät".

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Produktion Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen