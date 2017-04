Sky beteiligt sich erstmals an Serienförderung

Das Medienboard Berlin-Brandenburg fördert die Echtzeitserie "Acht Tage" , die unter der Regie von Stefan Ruzowitzky und Michael Krummenacher überwiegend in Berlin gedreht werden wird, mit 500.000 Euro. An dieser Förderung beteiligt sich erstmals auch Sky Deutschland , wo die Serie, die der Pay-TV-Sender zusammen mit der Münchner Neuesuper produziert, im kommenden Jahr ausgestrahlt werden soll. Marcus Ammon , Senior Vice President Film & Entertainment, Sky Deutschland: "Wir freuen uns sehr, nach ' Babylon Berlin ', unserem Gemeinschaftsprojekt mit ARD/Degeto Beta und X Filme , nun eine zweite Serie beauftragt zu haben, die im Umfeld Berlins angesiedelt ist und die vom Medienboard als förderwürdig eingestuft wird. Sehr gerne beteiligen wir uns daher zum ersten Mal an einer Länderförderung. Ausdrücklich danke ich Kirsten Niehuus für ihre Beharrlichkeit, ihr Vertrauen in unsere Arbeit und ihren Mut, ungewöhnliche Stoffe zu unterstützen."Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus betont: "Sky ist ein wichtiger Partner für die Produktion von deutschen Film- und Serienproduktionen. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit bei der spannenden Serie 'Acht Tage'!"

