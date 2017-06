"Simpel" im Wettbewerb von Shanghai

Die Kinoproduktion "Simpel" wird am 19. Juni im Wettbewerb des Shanghai International Film Festival gezeigt und feiert dort in Anwesenheit von Regisseur Markus Goller , Hauptdarsteller Frederick Lau und den Produzenten Michael Lehmann und Günther Russ ihre Welturaufführung. Die Letterbox -Produktion konkurriert damit als einziger deutscher Film um den Golden Goblet, den Hauptpreis des Festivals.In den deutschen Kinos startet die Bestseller-Verfilmung, inspiriert von dem gleichnamigen Roman von Marie-Aude Murail , am 9. November 2017 im Verleih von Universum Film und im Vertrieb von Tobis . Erzählt wird die Geschichte zweier Brüder (Frederick Lau und David Kross ), von denen einer geistig auf de mStand eines Kindes geblieben ist. Nach dem plötzlichen Tod der Mutter, machen sie sich auf die suche nach ihrem verschollenen Vater."Wir freuen uns sehr, 'Simpel' auf diesem renommierten A-Festival erstmals präsentieren zu dürfen und hoffen, dass die universelle und zugleich sehr in Hamburg verwurzelte Geschichte um zwei ungleiche Brüder das internationale Publikum berühren wird", äußerte sich Michael Lehmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Studio Hamburg Production Group . "Simpel" entstand als Koproduktion mit C Films Deutschland, Amalia Film und dem ZDF und wurde von Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, Nordmedia, dem FFF Bayern, der FFA und dem DFFF gefördert.

