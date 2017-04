Shyamalans gesplittetes Sequel

Horrorfilmspezialist und Twitterfan M. Night Shyamalans im Februar als "Split" -Sequel angekündigter nächster Film wird tatsächlich ein Film, der unter dem Titel "Glass" die Geschichte seines jüngsten Hits mit der von "Unbreakable - Unzerbrechlich" aus dem Jahr 2000 zusammenführen wird ebenso wie die Hauptdarsteller Bruce Willis als suchender einfacher Mann und Samuel L. Jackson als Comickunsthändler mit Glasknochenkrankheit aus dem letztgenannten Mysterythriller mit James McAvoy als Serienkiller mit gespaltener Persönlichkeit aus "Split". Das kündigte Shyamalan via Twitter an. Jason Blum und seine Blumhouse produzieren "Glass" wie zuvor "Split". Universal hat auch schon einen US-Kinostarttermin für den ungewöhnlichen Mix, den 18. Januar 2019."Split", der am 20. Januar diesen Jahres in Nordamerika anlief, spielte bereits knapp 140 Mio. Dollar ein.

