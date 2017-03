Short Tiger 2017 vergeben

Aus 39 eingereichten Kurzfilmen hat die aus Kinopolis -Geschäftsführer Gregory Theile , dem Studentenoscar-Gewinner Ilker Catak und Schauspieler Maxim Mehmet bestehende Jury jetzt die fünf Gewinner des Short Tiger 2017 ausgewählt, die gestern Abend im Cinema Paris in Berlin ausgezeichnet worden.Der zum siebten Mal von der FFA ausgelobte Kurzfilmpreis ging an die Experimentaldokumentation "Meinungsaustausch" von Sophie Linnenbaum und Sophia Bösch, Chiara Grabmayrs "Moonjourney", die Animationsfilme "Our Wonderful Nature - The Common Chameleon" von Tomer Eshed und "Shine" von Alexander Dietrich und Johannes Flick sowie "Santa Maria" von Erik Schmitt , der damit schon zum dritten Mal mit diesem Kurzfilmpreis ausgezeichnet worden war. Die Gewinner erhalten ein zweckgebundenes Preisgeld in Höhe von jeweils 5.000 Euro. Die Gewinnerfilme werden im Mai beim Filmtheaterkongress Kino 2017 in Karlsruhe sowie anschließend gemeinsam mit dem Kurzfilmprogramm Next Generation von German Films auf dem Festival de Cannes zu sehen sein und gehen dann auf Welttournee.In seiner Begrüßungsrede am gestrigen Abend erklärte FFA-Präsident Bernd Neumann , dass es "in Deutschland eine überaus vielfältige Kurzfilmlandschaft gibt, die es verdient, gehegt und gepflegt zu werden. "Der Kurzfilm ist ein eigenständiges und innovatives Medium und wichtiger Bestandteil von Filmkultur - und beileibe nicht nur Experimentierfeld für ambitionierte Regisseure. Für die Absolventen der Hochschulen bleibt er zudem unverzichtbar als Möglichkeit, sich auf dem Wege zum abendfüllenden Spiel- und Dokumentarfilm zu bewähren und zu verwirklichen", so Neumann, der zudem darauf verwies, dass die FFA erfolgreiche Kurzfilmemacher über die Referenzförderung in diesem Jahr mit insgesamt 661.000 Euro fördere.

