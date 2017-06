"Shocking Shorts"-Jury steht

Großansicht Stipe Erceg gehört zu den Juroren des Shocking Shorts Award (Bild: MDR/BR/POLYPHON/Jürgen Olczyk) Stipe Erceg gehört zu den Juroren des Shocking Shorts Award (Bild: MDR/BR/POLYPHON/Jürgen Olczyk)

Die SchauspielerInnen Stipe Erceg Luise Befort und Ulrike Kriener , Produzent Max Wiedemann , Roman- und Drehbuchautor Friedrich Ani und NBCUniversal-Programmchefin Karin Schrader werden über den Gewinner des diesjährigen Shocking Shorts Award entscheiden. Die Preisverleihung findet im Rahmen des Filmfest München am 27. Juni statt. Der Gewinner des seit 2000 vom Pay-TV-Sender 13th Street vergebenen Kurzfilmpreises darf am Universal Filmmasters Program in Hollywood teilnehmen.Neben der prominenten Jury durften auch die Leser der TV Spielfilm bis zum 31. Mai ihren Favoriten aus den zehn nominierten Filmen auswählen. Dieser bekommt einen Platz unter den drei Finalisten, aus denen die Profijury auswählt.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Festivals Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen