Sherry Hormann inszeniert Bestsellerverfilmung "Das Herzenhören"

Großansicht Sherry Hormann führt bei der Bestsellerverfilmung "Das Herzenhören" Regie (Bild: Kurt Krieger) Sherry Hormann führt bei der Bestsellerverfilmung "Das Herzenhören" Regie (Bild: Kurt Krieger)

In Koproduktion mit Senator Film (Produzenten: Ulf Israel David Kehrl ) realisiert Dor Film Danny Krausz ) die Verfilmung von Jan-Philipp Sendkers Bestseller "Das Herzenhören". Nach Sendkers Drehbuch wird Sherry Hormann Regie führen; der Drehstart ist für Anfang 2018 geplant.Seit seinem Erscheinen im Jahr 2002 wurden von dem Roman rund eine Mio. Exemplare verkauft; Amazon listete ihn im Februar 2012 als bestverkauftest Buch des Monats."Das Herzenhören" spielt in Burma; die Handlung erstreckt sich von 1950 bis in die Gegenwart. Ein erfolgreicher New Yorker Anwalt verschwindet eines Tages, ohne eine Spur zu hinterlassen. Weder seine Frau noch seine Tochter Julia ahnen, wo er abgeblieben sein könnte. Bis sie einen Liebesbrief finden, den er viele Jahre zuvor an eine Frau in Burma geschrieben hat, von der beide noch nie zuvor etwas gehört hatten. Julia beschließt, sich auf die Suche nach ihrem Vater zu machen und das Rätsel zu lösen.Weitere Details zu dem Projekt stehen noch nicht fest.

Quelle: Blickpunkt:Film

