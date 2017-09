Seriencamp präsentiert erste Highlights seiner dritten Ausgabe

Mehr als 30 Serien aus der ganzen Welt, einige davon als Deutschland- oder Weltpremiere, werden auf der dritten Ausgabe des Seriencamps, die von 26. bis 29. Oktober in der HFF München stattfindet, zu sehen sein. Wie die Veranstalter heute mitteilen, fungieren Sky Deutschland und RTL Crime in diesem Jahr als Hauptsponsoren. Nach der Eröffnungsgala am 26. Oktober werden an den darauffolgenden drei Tagen Gala-Screenings von mehr als 30 internationalen Serienhighlights, Premieren und Previews zu sehen sein.Zu den bereits feststehenden Programmpunkten gehören der Auftakt zur achten Staffel von "The Walking Dead", der Neo-Western "Tin Star" (Sky), in dem Rowan Joffe Tim Roth als Polizeichef in den Rocky Mountains auf einem Rachefeldzug gegen eine Gruppe von Auftragskillern, die RTL-Crime-Abenteuerserie "Gier - Rausch des Goldes" über einen jungen französischen Geologiestudenten, der in die Mühlen des illegalen internationalen Goldhandels gerät, sowie die schwedische Crimeserie "Alex", die preisgekrönte israelische Thrillerserie "Your Honor" und das kanadische Euthanasie-Thrillerdrama "Mary Kills People".Weitere Informationen unter www.seriencamp.tv

Quelle: Blickpunkt:Film

