Sechsprozentiges Minus in den italienischen Kinos

Großansicht "Der Vollposten" sorgte 2016 in seinem Heimatland Italien für mehr als zehn Prozent des Jahresboxoffice (Bild: Weltkino) "Der Vollposten" sorgte 2016 in seinem Heimatland Italien für mehr als zehn Prozent des Jahresboxoffice (Bild: Weltkino)

99,4 Mio. Besucher haben in den italienischen Kinos im vergangenen Jahr für ein Gesamteinspiel von 618 Mio. Euro gesorgt. Laut den jetzt von ComScore veröffentlichten Zahlen entspricht dies einem Rückgang von drei Prozent bei den Besuchern und sechs Prozent beim Umsatz.Für den heimischen Film war 2016 dennoch ein gutes Jahr. So belegten mit Gennaro Nunziantes Komödie "Der Vollposten" (65,3 Mio. Euro) und Paolo Genoveses Komödie "Perfetti Sconosciuti" (17,3 Mio. Euro) zwei italienische Produktionen die Plätze eins und zwei der Jahres-Top-Ten; 2015 war der erfolgreichste heimische Titel erst auf Platz acht zu finden gewesen. Bemerkenswert dabei vor allem das Einspiel von "Der Vollposten", der für mehr als ein Zehntel des Gesamteinspiels in den italienischen Kinos im vergangenen Jahr verantwortlich zeichnete. Erfolgreichste Hollywoodproduktion war "Findet Dorie" , der mit 15,1 Mio. Euro auf Platz drei landete, gefolgt von "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" (14,7 Mio. Euro) und "The Revenant - Der Rückkehrer" (13,8 Mio. Euro).Auffallend ist jedoch, dass die Zahlen der Hollywoodfilme unter denen anderer europäischer Länder mit vergleichbarer Einwohnerzahl liegen. Giovanni Cova von der Mailänder Marketingagentur QMI kennt den Grund: "In Italien kannst du nur acht Monate im Jahr Filme ins Kino bringen, während die Verleiher in anderen europäischen Ländern mit einem Elf- oder Zwölf-Monats-Kalender arbeiten können. Daraus entsteht ein Überangebot, was nach wie vor das größte strukturelle Problem des Landes ist."In den vergangenen Jahren wurden die zum Teil schlecht klimatisierten Kinos in Italien in den Sommermonaten mehrheitlich gemieden; man hielt sich lieber am Strand auf. Doch in letzter Zeit machten die Italiener weniger Urlaub und die Kinos rüsteten ihre Klimaanlagen auf. Dennoch kritisieren die Kinobetreiber in Italien nach wie vor, dass die Verleiher das Risiko scheuen, mehr Filme in den Sommermonaten ins Kino zu bringen. So hatte Twentieth Century Fox im vergangenen Jahr für die Entscheidung, " Independence Day: Wiederkehr " anders als ursprünglich vorgesehen am 6. Juli erst am 8. September zu starten, heftige Kritik von den italienischen Kinobetreibern einstecken müssen.

Quelle: Blickpunkt:Film

