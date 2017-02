Sebastian Koch dreht mit Julianne Moore

Unter der Regie von Paul Weitz haben heute die Dreharbeiten zu der Bestseller-Verfilmung "Bel Canto" begonnen. Das Projekt machte schon lange die Runde. Seit vergangenem September stand fest, das Julianne Moore die Hauptrolle spielen würde.Mit dem Drehstart wurde nun auch bekannt, dass Sebastian Koch neben Ken Watanabe Elsa Zylberstein und Christopher Lambert eine der weiteren Hauptrolle übernommen hat. "Bel Canto" erzählt die Hintergründe einer Geiselnahme in Südamerika Mitte der 1990er Jahre, während eine berühmte amerikanische Opernsängerin auf der Geburtstagsparty eines japanischen Industriellen auftritt und Guerillas das Gebäude stürmen. Sie nehmen die Gäste der Geburtstagsfeier als Geiseln, um ihre inhaftierten Kameraden freizupressen. Eine monatelange Geiselnahme beginnt.Die Dreharbeiten finden im Februar und März in New York und Mexiko statt. Weitz, der zuletzt mit der Amazon-Serie "Mozart in the Jungle" für Aufsehen sorgte, fungiert bei der Verfilmung von Ann Patchetts neben Anthony Weintraub auch als Autor und als Produzent. Der Weltvertrieb Bloom präsentiert "Bel Cantio" derzeit auf dem European Film Market der 67. Berlinale

Quelle: Blickpunkt:Film

