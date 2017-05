Schwarzenegger bestätigt Rolle im nächsten "Terminator"

Am Rande des Festivals in Cannes verriet Arnold Schwarzenegger im Gespräch mit dem Branchendienst "Screendaily", dass er im geplanten sechsten Teil der " Terminator "-Reihe einmal mehr in seine Paraderolle schlüpfen wird. Wie bereits gemeldet , nimmt Franchise-Schöpfer James Cameron den neuen Film unter seine Fittiche, laut Schwarzenegger wird er als Produzent auftreten. Er selbst habe sich kürzlich mit Cameron getroffen, um über dessen Ideen für eine Wiederbelebung des Stoffes zu sprechen. " Terminator: Genisys " hatte am US-Boxoffice mit nicht ganz 90 Mio. Dollar Einspiel schwer enttäuscht, konnte aber nicht zuletzt dank des Ergebnisses in China (über 113 Mio. Dollar) sein weltweites Resultat auf gut 440 Mio. Dollar schrauben. In Deutschland war der Film für rund 800.000 Besucher gut.Schwarzenegger verriet "Screen" auch, dass das geplante Sequel zum Komödienhit " Zwillinge " aus dem Jahr 1989 auf einem guten Weg sei. Das Drehbuch stehe kurz vor der Fertigstellung und der Film könne noch in diesem Jahr in Produktion gehen. Schwarzenegger soll auch knapp 30 Jahre später an der Seite von Danny DeVito agieren, zudem soll Eddie Murphy an Bord kommen. Noch nicht vom Tisch sei zudem ein neuerliches Reboot von " Conan ", momentan werde am Konzept gearbeitet. Der erste Versuch eines Reboots im Jahr 2011, bei dem Jason Momoa die Titelrolle übernommen hatte, war gnadenlos gefloppt (knapp 49 Mio. Dollar weltweites Einspiel), der damalige Regisseur Marcus Nispel war danach nicht mehr mit einem Kinofilm in Erscheinung getreten.In Cannes rührt Arnold Schwarzenegger die Werbetrommel für die Dokumentation "Wonders of the Sea 3D", in der er als Sprecher agiert.

