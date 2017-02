Schauspieler Martin Lüttge 73-jährig verstorben

Als Nachfolger von Götz Georges "Schimanski" trat Martin Lüttge 1992 kein leichtes Erbe an. Doch als Kommissarskauz Bernd Flemming am Schauplatz Düsseldorf eroberte er die Herzen der "Tatort"-Fans im Sturm. In der seit 1992 gültigen Bestenliste belegen die WDR -Folgen "Tod eines Wachmanns" (14,26 Mio. Zuschauer) und "Der Mörder und der Prinz" (14,09 Mio.) noch immer die Plätze drei und vier. Nach 15 Folgen war jedoch schon wieder Schluss für Lüttge, der Zeit seines Lebens auch ein gefeierter Bühnenstar war. Er lernte quasi noch seinen Nachfolger Klaus J. Behrendt alias Max Ballauf ein. Im Fernsehen war er zuletzt als festes Ensemblemitglied der ZDF -Serie "Forsthaus Falkenau" zu sehen.Wie jetzt bekannt wurde ist Martin Lüttge bereits am 22. Februar im Alter von 73 Jahren in Schleswig-Holstein gestorben.

Quelle: Blickpunkt:Film

