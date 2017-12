SatCab-Verordnung: Produzenten legen nach

Großansicht Alexander Thies, Vorstandsvorsitzender der Produzentenallianz Alexander Thies, Vorstandsvorsitzender der Produzentenallianz

Gerade erst hat sich ein breites Bündnis deutscher Branchenverbände in Sachen Territorialität an das EU-Parlament gewandt ( wir berichteten ), nun legt die Produzentenallianz noch einmal nach. In einem offenen Brief wirft sie Kommissions-Vizepräsident Andrus Ansip "Irreführung" vor.Darin heißt es unter anderem: "[...] In einem sehr außergewöhnlichen Schritt hat sich der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Andrus Ansip, mit Schreiben vom 4. Dezember 2017 an Sie als Mitglied des Europäischen Parlaments gewandt und Sie und die anderen Mitglieder des Parlaments aufgefordert, Beschlussfassungen des juristischen Ausschusses des Europäischen Parlaments und der mitberatenden Ausschüsse INTA, ITRE, IMCO, CULT wieder rückgängig zu machen."Weshalb Ansips Forderungen nach Ansicht der Produzentenallianz auf keinem soliden argumentativen Fundament stehen, können Sie hier lesen: Zum offenen Brief der Produzentenallianz

Quelle: Blickpunkt:Film

