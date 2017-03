Sarah Duve verlängert bei Vision Kino

Auf Vorschlag des Aufsichtsrats von Vision Kino - Netzwerk für Film- und Medienkompetenz wurde der bis Ende März laufende Vertrag der Gründungsgeschäftsführerin Sarah Duve von der Gesellschafterversammlung um weitere fünf Jahre verlängert."Vision Kino hat in den vergangenen Jahren erheblich dazu beigetragen, dass Filmbildung auf Bundes- und Länderebene eine elementare Rolle spielt. Insofern freue ich mich sehr, dass diese Arbeit auch die kommenden fünf Jahre von Sarah Duve fortgeführt wird", so der Vorsitzende des Aufsichtsrats Matthias Elwardt . "Ich wünsche der Geschäftsführerin und ihrem Team bei der Entwicklung der künftigen Projekte und Angebote weiterhin die starke Unterstützung der Filmwirtschaft, der Filmförderungsanstalt und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.""Film und Medien haben in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen gerade durch die Digitalisierung der Lebenswelt einen enormen Bedeutungszuwachs erhalten", so Sarah Duve. "Ich freue mich über das vom Aufsichtsrat und den Gesellschaftern entgegengebrachte Vertrauen, das mir die Möglichkeit gibt, diese Entwicklung weiterhin gemeinsam mit der Filmwirtschaft und den Ländern gestaltend zu begleiten. Zugleich gilt mein Dank der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Filmförderungsanstalt , die unsere erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre stets konstruktiv begleitet haben und als Hauptförderer auch den finanziellen Spielraum für die positive Entwicklung gegeben haben."Die gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der Film- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen wurde 2005 gegründet und hat ihren Sitz in Berlin. Über 800.000 Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte besuchen jährlich im Rahmen der SchulKinoWochen die Kinos, weitere 30.000 Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler werden mit zusätzlichen Angeboten wie z.B. Publikationen und Workshops erreicht.

