SAG ehrt Morgan Freeman

Großansicht Hat viel erreicht: Morgan Freeman Hat viel erreicht: Morgan Freeman

Die amerikanische Schauspielergilde Screen Actors Guild (SAG) wird Morgan Freeman im Rahmen ihrer jährlich im Januar verliehenen SAG Awards mit dem Ehrenpreis honorieren. Der Oscar-gekrönte Schauspieler wird den Life Achievement Award am Tage der Verleihung der SAG Awards, am 21. Januar 2018, entgegen nehmen. Diese höchste Auszeichnung der Gilde geht an Personen, die die Schauspielkunst nach den höchsten Idealen pflegen. Zu Freemans jüngsten Projekten zählt "Going in Style" von Zach Braff

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen