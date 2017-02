Rückläufige Oscarquoten

Großansicht Regisseur Barry Jenkins und Produzentin Adele Romanski mit dem Oscar für "Moonlight" als bester Film (Bild: Aaron Poole / ©A.M.P.A.S.) Regisseur Barry Jenkins und Produzentin Adele Romanski mit dem Oscar für "Moonlight" als bester Film (Bild: Aaron Poole / ©A.M.P.A.S.)

32,9 Mio. Zuschauer haben am Sonntagabend die Oscarverleihung live bei ABC verfolgt; das entspricht einem Rückgang um vier Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Rating bei den 14- bis 48-Jährigen lag bei 9,1 Prozent; ein Minus von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt verzeichnete die Oscarverleihung in den USA die niedrigste Zuschauerzahl seit neun Jahren und den drittschlechtesten Wert des 21. Jahrhunderts. Die höchste Zuschauerzahl des 21. Jahrhunderts war 2014 mit 43,7 Mio. verzeichnet worden.Bei ProSieben lag die Gesamtreichweite der Oscarübertragung, die in der Nacht zum Montag um 2.30 Uhr begann, mit 430.000 Zuschauern (MA: 11,7 Prozent) rund 100.000 Zuschauer unter der des Vorjahres; der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug 17,7 Prozent. Zuvor war ProSieben mit der Vorberichterstattung mit 980.000 Zuschauern im Vergleich zum Vorjahr unter die Eine-Mio.-Zuschauer-Marke gefallen; der 14/49-Marktanteil lag bei 13,8 Prozent. Kurz nach Mittenacht stieg er bei der Berichterstattung vom Roten Teppich auf 14,4 Prozent; die Gesamtreichweite lag bei 510.000 Zuschauern (MA: 9,9 Prozent).

Quelle: Blickpunkt:Film

