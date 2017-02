RTL stellt Auslandssender ein

RTL International, der Anfang 2016 von der Mediengruppe RTL Deutschland gestartete Fernsehsender für im Ausland lebende Deutsche, wird Ende Mai eingestellt. "Wir bedauern die Abschaltung dieses Senders sehr. Obwohl wir mit RTL International schnell eine gute weltweite Verbreitung erreicht haben, hat sich die Zahl der Abonnenten nicht gleichermaßen so positiv entwickelt, um das Angebot in absehbarer Zeit wirtschaftlich profitabel zu betreiben. Erste Analysen zeigen deutlich, dass vor allem der Erfolg von weltweit agierenden Piraterie-Plattformen die Sendesignale vieler deutscher Sender oft kostenlos illegal über das Internet streamen, einen wesentlichen Anteil daran hat", begründet Stefan Sporn , Senior Vice President International Distribution bei RTL, diesen Schritt.RTL International ist u.a. in den USA, Kanada, im südlichen Afrika, Australien und auf vielen Kreuzfahrtschiffen empfangbar. Der Sender zeigt Nachrichten- und Magazinformate sowie Serien aus dem RTL-Programm Derzeit prüft RTL nach eigenen Angaben, ob man die Inhalte nach der Abschaltung von RTL International über OTT-Angebote zur Verfügung stellen kann.

Quelle: Blickpunkt:Film

