RTL-Sender künftig auch unterwegs nutzbar

Großansicht Anke Schäferkordt, Geschäftsführerin der Mediengruppe RTL Deutschland Anke Schäferkordt, Geschäftsführerin der Mediengruppe RTL Deutschland

Großansicht Vodafone-CCO Manuel Cubero Vodafone-CCO Manuel Cubero

Als das neue IPTV-Angebot von Vodafone im Februar 2011 gestartet war, waren auch die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland von Anfang an dabei gewesen ( wir berichteten ). Nun wird die Partnerschaft zwischen dem Kabelnetzbetreiber und der Sendergruppe ausgebaut. Wie die Mediengruppe RTL Deutschland mitteilt, werden die Livestreams der Sender RTL RTL Nitro , RTLplus, Super RTL , Toggoplus und RTL II über die GigaTV-App von Vodafone erstmals auch auf Handys und Tablets in HD-Qualität zu sehen sein. Gleiches soll "perspektivisch", wie es in der Pressemitteilung heißt, auch für die Mediatheken-Angebote der Mediengruppe RTL Deutschland gelten.Teil der jetzt abgeschlossenen Vereinbarung ist auch, dass GEO Television HD und RTL Living HD, zwei Pay-TV-Sender der Mediengruppe RTL Deutschland, künftig auch ins Vodafone-TV-Kabelnetz eingespeist werden."Die Einigung mit Vodafone folgt unserer Strategie, nach der wir unsere Free-TV- und Pay-TV-Angebote den Zuschauern linear und non-linear über alle Endgeräte zugänglich machen möchten. Besonders freut es uns, dass unsere Sender mit der GigaTV-App jetzt sowohl zuhause als auch unterwegs mobil nutzbar sind - und das auch in brillanter HD-Qualität", erklärt RTL-Geschäftsführerin Anke Schäferkordt Manuel Cubero , Chief Commercial Officer von Vodafon, betont: "RTL ist für uns über die Jahre zu einem zentralen Partner geworden, mit dem wir gemeinsam den konvergenten Markt für das Überall-TV weiterentwickeln - zuhause und unterwegs auf allen Endgeräten."

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen