RTL-Fictionchef Philipp Steffens: "Wir machen die Torte richtig groß"

Großansicht Philipp Steffens, seit 2014 Bereichsleiter Deutsche Fiction bei RTL (Bild: RTL/Boris Breuer) Philipp Steffens, seit 2014 Bereichsleiter Deutsche Fiction bei RTL (Bild: RTL/Boris Breuer)

Großansicht "Bad Cop" mit David Rott startet am 21. September (Bild: RTL/George Pauly) "Bad Cop" mit David Rott startet am 21. September (Bild: RTL/George Pauly)

Großansicht Das aktuell erfolgreichste RTL-Format: "Der Lehrer" mit Hendrik Duryn und Soapstar Jessica Ginkel (Bild: RTL/Frank Dicks) Das aktuell erfolgreichste RTL-Format: "Der Lehrer" mit Hendrik Duryn und Soapstar Jessica Ginkel (Bild: RTL/Frank Dicks)

Die Gründe sind vielschichtig. Auf der einen Seite hat es mit dem Lizenzprogramm zu tun, weil es nicht mehr so gut funktioniert und es nicht mehr so viel gibt wie in der Vergangenheit. Diese Entwicklung haben wir schon vor ein paar Jahren erkannt. Entsprechend war die Überlegung innerhalb der Mediengruppe RTL, wie wir neue Impulse setzen und uns weiterentwickeln können. Ein essentieller Punkt war dabei, noch stärker als bisher auf Eigenproduktionen zu setzen. Gerade in der digitalen Welt gewinnt ein Sender nur mit eigenen Inhalten ein unverwechselbares Gesicht. Wichtig ist dabei natürlich über die vollständigen Rechte zu verfügen und selbst zu kontrollieren, wann man wie Programm setzt - linear, aber auch non-linear. Unser Geschäftsführer Frank Hoffmann benutzt dafür gern die Worte Kreativität und Exklusivität."Der Lehrer" war so etwas wie der Vorbote, der gezeigt hat: es funktioniert. Sogar sehr gut. "Der Lehrer" hat sich über die Jahre ständig in der Reichweite verbessert. Im heutigen Markt ist das ein besonderes Qualitätsmerkmal. Deshalb ist "Der Lehrer" für uns ein ganz wichtiger Eckpfeiler, durch den wir Teile der jetzigen Strategie aufbauen konnten. So sind wir mit dem "Lehrer" eingestartet, um im Anschluss die Sitcom "Magda macht das schon" anzuschieben.Absolut. Wir machen Serien, um eine Beständigkeit aufzubauen. Wir setzen weniger auf das "Movie of the week", weil der Aufwand dabei recht groß ist. Man muss alles auf den einen Tag hin konzentrieren, im Marketing und in der Presse. Man ist sehr von der Gegenprogrammierung abhängig. Mit einer Serie kann man langsam und im besten Fall stetig Zuschauer aufbauen. Eine starke Gegenprogrammierung fällt da weniger ins Gewicht. Dementsprechend wollen wir die Zuschauer längerfristig an uns binden. Wir wollen neue Gesichter aufbauen. Wir wollen neue Talente hinter der Kamera fördern, auch was die Autoren angeht. In diesem Zusammenhang ist auch unser verstärktes Engagement an vielen deutschen Filmhochschulen zu sehen. Wir wollen all das Knowhow, das durch die Förderung der Filmhochschulen entsteht, mit einbinden, um einen langfristigen Erfolg aufbauen zu können.Bei "Bad Cop" hat uns von Anfang an der Hook gefallen. Wir suchen immer Serien mit einer starken Figur im Mittelpunkt, die alles bedienen kann - eine gewisse Leichtigkeit, aber auch Drama und eine leicht zu erzeugende Spannung. Bei "Bad Cop" ist das der Fall und David Rott spielt diese Figur sensationell gut. Wir haben eine starke Horizontale, wodurch wir eine Bindung zum Zuschauer aufbauen können. Die ist aber nicht so komplex, dass jemand, der erst bei Folge drei einsteigt, nicht weiß, um was es geht. Wir wollen auf der einen Seite klar unterhalten, das ist das Wichtigste. Aber natürlich wollen wir auch ein perfektes Line-up zu "Alarm für Cobra 11" - je früher desto besser.Wir absolvieren die ersten beiden Sendetage in Doppelfolgen. Danach zeigen wir nur noch jeweils eine Folge. Das ist eine bewusste programmplanerische Überlegung. Weil "Bad Cop" aber über diese spannende Horizontale verfügt, wollen wir den Zuschauern am Anfang die Chance geben, schnell in die Serie reinzukommen. Wir erhoffen uns dadurch eine noch stärkere Zuschauerbindung.Wie wir sie einbetten, planen wir noch. Das Wichtige ist aber, dass wir von Anfang an darauf geachtet haben, dass diese Serien, egal welches Genre, miteinander harmonieren und gemeinsame Programmierungen möglich wären. Wir wollten keine Serie entwickeln, die nur alleine für sich stehen kann und zu nichts anderem innerhalb unseres Programms passt. "Block B" war so ein Solitär. Eine starke Serie, aber letztlich wussten wir nicht genau, womit wir es zusammen programmieren sollten. Natürlich steht jedes der neuen Formate auch für sich, aber es gibt gewisse Sachen, die einfach zusammenpassen.Natürlich gibt es eine grobe Planung. Was ich Ihnen aber heute sagen kann: Es wird mittelfristig einen zweiten deutschen Serientag bei RTL geben. Und über diese fünf neuen Serien hinaus, die jetzt starten, werden wir neun weitere entwickeln.Wir haben neun zusätzliche Serien in Entwicklung .Klar ist sicher: Nicht jede der jetzt vorgestellten Serien wird ein Erfolg. Und man weiß natürlich nie, wie die Entwicklung der 9 neuen Serien verläuft. Bei dieser jüngsten Ausschreibung hatten wir 122 Einreichungen. Das gab uns einen sehr guten Überblick über den gesamten Markt, über die kreative Branche und darüber, wo sie gerade steht. Die Ausschreibung war auch sehr frei. Wir haben fünf Einstundenserien ausgesucht und vier weitere Sitcoms. Und wie bei der vorherigen Ausschreibung hoffen wir, dass sich auszahlt, dass wir anfangs in der Auswahl sehr streng und konsequent waren. Dadurch hatten wir eine sehr hohe Erfolgsquote, was Pilotierungen, aber auch eine serielle Beauftragung anging. Das ist wichtig und richtig. Denn wir wollen die Produzenten und Kreativen nicht zu lange an etwas binden, das schließlich kein Erfolg wird. Diese Art der Verlässlichkeit sollten wir den Kreativen auch zukünftig entgegenbringen.Ich erinnere, da gerne an den "Lehrer". Als ich 2014 zu RTL kam, war es noch nicht klar, ob es weiter gehen würde. Die Ausstrahlung verlief eher gemischt, da gab es auch schwächere Quoten. Wir haben aber an die Talente geglaubt und an die Macher. Und wir haben ganz genau hingeschaut und waren uns einig, dass das eigentlich eine Familienserie ist. Wir haben einen Programmierungswechsel vorgenommen von 21.15 Uhr auf 20.15 Uhr, um die breite Masse besser zu erreichen und es auch Schulkindern zu ermöglichen, die Serie zu sehen. Das ist ein Beispiel dafür, dass man zwar Erfolg nicht erzwingen, aber gewisse Grundlagen dafür schaffen kann. Zudem hatten wir mit Jessica Ginkel jemanden im Cast, der auch lange in unseren Dailys am Vorabend dabei war. Und wir wussten durch unsere Marktforschung, dass die Menschen, die die Soaps anschauen, sich auch gerne den "Lehrer" anschauen. Auch deshalb machte es Sinn, den Sendetermin nach vorne zu legen. Wir haben uns ganz genau angesehen, was wir verbessern können und letztendlich werden wir auch das mit den neuen Serien machen. Wir wissen, dass wir die Serien langsam aufbauen müssen und dass nicht jede ein absoluter Durchstarter wird.Absolut. Es kommt natürlich auch auf die Tendenz an. Wo startet eine Serie, wo endet sie. Was für ein Feedback bekommt man über Social Media und andere Wege. Wie steht es um das eigene Bauchgefühl. Wir sind ja nicht nur zahlengesteuerte Menschen. Manchmal muss man aber harte Entscheidungen treffen und auch gegenüber anderen Formaten abwägen. Das betrifft Weiterentwicklungen und Neuentwicklungen. Bei den meisten, der jetzt präsentierten Serien arbeiten wir bereits an der Weiterentwicklung. Wir warten da nicht erst auf die Ausstrahlung. Wir setzen da schon nahtlos nach dem Drehende der ersten Staffel an.Das würde ich so nicht unterschreiben. Mit "Deutschland 83" hatten wir eine Eventserie. Das betrachte ich wie die Eventmovies "Winnetou" oder "Duell der Brüder" eher als die Kirsche auf der Torte. Zuerst mal müssen wir aber eine Torte haben, und wir haben uns gerade dazu entschieden, die Torte richtig groß zu machen. Das ist das Allerwichtigste. Ohne Torte keine Kirschen oben drauf. Auch in Zukunft werden wir die eine oder andere Kirsche produzieren und das kann auch eine Eventserie sein. Und es ist nicht so, dass beim Publikum horizontale Geschichten nicht ankämen. Bei RTL laufen jeden Tag drei extrem horizontale Serien, unsere Daily Soaps. Und wenn man den "Lehrer" betrachtet, da erzielen wir die höchsten Quoten, wenn die private, horizontale Ebene am stärksten ausgeprägt ist. Das kann man nicht jede Woche machen, aber so bekommt man eine extreme Zuschauerbindung hin. Aber das rein Horizontale und Verschachtelte ist eher etwas für den Bingewatcher. Trotzdem bin ich dazu bereit, noch einmal eine rein horizontale Serie zu entwickeln, wenn es mit unserer Zielgruppe kompatibel ist: Einer sehr breiten, vornehmlich weiblichen Zielgruppe.Ja, "Deutschland 86" könnte auch bei RTL laufen."Beste Schwestern" ist abgedreht, da komme ich gerade von der Abnahme. Das werden acht Folgen. "Magda" wird auf 14 Folgen ausgedehnt. "Nicht tot zu kriegen" und "Triple Ex" werden nicht fortgesetzt, obwohl das keine Flops waren. Die lagen nicht weit vom Senderschnitt entfernt. Dennoch haben wir die Entscheidung getroffen und gesagt, wir setzen jetzt auf "Beste Schwestern" und halten Ausschau nach neuen Sitcomideen, wie auch jetzt mit den vier neuen Entwicklungen geschehen.Im letzten Jahr hatten wir mit "Winnetou" drei vollwertige Eventmovies, dann noch " Duell der Brüder ", der fantastisch funktioniert hat. In diesem Jahr hatten wir "Ein Schnupfen hätte auch gereicht" als tollen, emotionalen Film, auf den wir sehr stolz sind. Es kommt immer auch auf die Zeit an, und darauf wofür RTL steht. In der Vergangenheit gab es viele Katastrophenfilme und große Abenteuerfilme. Im Moment sind wir auf der Suche, was wieder ein großer Eventfilm für uns sein könnte. An Katastrophenfilme glaube ich, zumal in der jetzigen Zeit, nicht mehr. Wir sind in der Entwicklung einiger sehr spannender Stoffe. Und natürlich produzieren wir gerade zwei Stoffe von Sebastian Fitzek , dem bekanntesten deutschen Thriller-Autor. Die werden auf jeden Fall nächstes Jahr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann durchaus noch etwas passieren. Aber wesentlich wichtiger ist es nun tatsächlich, die Serien anzuschieben.Wir hatten diese drei Filme geplant. Das war so gesetzt. Natürlich gibt es ein reichhaltiges Portfolio, aber wir hatten noch nicht konkret damit begonnen, diese Reihe auszubauen. Aber das wäre bei einem breiteren Erfolg möglicherweise konkreter geworden.Es ist wie mit den Serien. Will man etwas ganz Neues, will man neue Erzählwelten, neue Charaktere aufbauen? Das ist anfangs mühsamer, aber wenn man es geschafft hat, hat man einen wirklichen Gewinn. Oder will man auf etwas Bestehendem aufbauen? Bei "Winnetou" spielte die Emotionalisierung der Fans der alten Winnetoufilme, auch gegen etwas Neues, eine große Rolle. Wir haben einen guten Weg gefunden, aber wir alle wissen, dass es schwierig war. Daraus jetzt noch eine neue Marke aufzubauen, hieße wohl mit den traditionellen Fans zu brechen, die sowieso das Vergangene idealisieren. Es wäre ein sehr schwieriges Unterfangen.Wir haben schon darüber nachgedacht, so genannte Reihen ins Programm aufzunehmen. Aber da wollen wir unseren eigenen Weg gehen und müssen uns fragen, was kann unser Alleinstellungsmerkmal sein, was finden Sie bei den anderen Sendern nicht vor. Diesem Prozess, dieser Frage stellen wir uns. Sicher gibt es irgendwann eine Antwort. Wir machen uns das nicht zu einfach.Das Interview führte Frank Heine.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen