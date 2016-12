RTL erteilt "Hitler"-Serie Absage, Ufa Fiction hält an dem Projekt fest

Die schon lange geplante Mini-Serie über Adolf Hitler wurde auf Eis gelegt - jedenfalls bei RTL . Wie Geschäftsführer Frank Hoffmann am Donnerstag in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" bestätigte, habe man sich von dem Projekt verabschiedet. "Wir glauben, dass wir innerhalb unserer Programmstrategie anderen Projekten den Vortritt lassen sollten", wird Hoffmann zitiert. Die Produktionsfirma Ufa Fiction reagierte mit einem Statement zu den Äußerungen Hoffmanns, in dem es heißt, man respektiere die Entscheidung von RTL ausdrücklich, halte allerdings an "Hitler" fest: "Das Projekt wird von unserer Seite ohne jeden Abstrich mit gleicher Energie weiterverfolgt", erklärten Benjamin Benedict und Joachim Kosack , Produzenten und Geschäftsführer Ufa Fiction. Demnach will Ufa Fiction die Produktion nun verstärkt in einer internationalen Koproduktion aufbauen. Dabei nehme man auch gezielt "Dienstleister großer internationaler Plattformen" ins Visier. Die Namen Netflix oder Amazon fallen in dem Statement freilich nicht. Eine derartige Konstellation wäre aber nicht abwegig, so haben sich Ufa Fiction und Amazon bereits für eine Fortsetzung von " Deutschland 83 " zusammengetan."Hitler" ist eine Ufa Fiction-Produktion in Koproduktion mit Beta Film . Für die Drehbücher zeichnen Niki Stein und Hark Bohm verantwortlich, sie basieren in weiten Teilen auf Prof. Thomas Webers vor wenigen Jahren erschienenem Buch "Hitlers erster Krieg". Jede der Folgen soll ein Kapitel in der Geschichte von Hitlers Aufstieg beleuchten: vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zum Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg. Produzenten der vierteiligen Serie sind Benjamin Benedict und Joachim Kosack.

