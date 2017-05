Roland Emmerich verfilmt Schlacht um Midway mit Unterstützung aus China

Großansicht Roland Emmerich (Bild: Kurt Krieger) Roland Emmerich (Bild: Kurt Krieger)

Mit knapp 80 Mio. Dollar beteiligt sich die Bona Film Group an der Finanzierung von Roland Emmerichs Drama "Midway". Mit diesem bisher größten auf dem diesjährigen Festival de Cannes abgeschlossenen Deal sichert sich von Yu Dong gegründete und geleitete Unternehmen die weltweiten Distributionsrechte des Films über die Schlacht zwischen japanischen und amerikanischen Seestreitkräften im Juni 1942, die als Wendepunkt des Pazifikkrieges gilt, mit Ausnahme der USA. Dong wird zusammen mit Emmerich, Mark Gordon Matt Jackson und Harald Kloser auch als Produzent fungieren.Die Bona Film Group hatte sich bis dato u.a. an der Finanzierung von Filmen wie "Alien: Covenant" und "Planet der Affen: Survival" , der am 3. August in die deutschen Kinos kommt, beteiligt.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Produktion Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen