"Rogue One" vergoldet

Gold-Bogey für "Rogue One: A Star Wars Story" . Wie Disney heute mitteilt, hat das "Star Wars"-Spinoff an seinem 20. Auswertungstag in den deutschen Kinos die Drei-Mio.-Besucher-Marke geknackt und sich damit einen Gold-Bogey gesichert. Dieser wird von der blickpunktfilm GmbH für drei Mio. Besucher innerhalb von 30 Tagen vergeben. Das Einspiel von "Rogue One" in Deutschland liegt aktuell bei 33,97 Mio. Euro.

Quelle: Blickpunkt:Film

