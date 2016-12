"Rogue One" knackt 300-Mio.-Dollar-Marke am US-Boxoffice

Großansicht Aktuell bereits auf Platz neun der erfolgreichsten Filme des Jahres in den USA: "Rogue One: A Star Wars Story" (Bild: Walt Disney) Aktuell bereits auf Platz neun der erfolgreichsten Filme des Jahres in den USA: "Rogue One: A Star Wars Story" (Bild: Walt Disney)

Nach einem Einspiel von 31,8 Mio. Dollar am langen Weihnachtswochenende hat "Rogue One: A Star Wars Story" am US-Boxoffice die 300-Mio.-Dollar-Marke geknackt und ist damit aktuell der neunterfolgreichste Film des Jahres in den USA. Hinter "Star Wars: Das Erwachen der Macht" , der zum vergleichbaren Zeitpunkt in den USA bereits knapp 500 Mio. Dollar eingespielt hatte, hinkt "Rogue One" allerdings ziemlich hinterher.Weltweit steht "Rogue One" kurz vor dem Sprung über die 600-Mio.-Dollar-Marke.

Quelle: Blickpunkt:Film

