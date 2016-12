"Rogue One" ist halber Milliardär

Großansicht Auf dem Weg in die weltweiten Top 100: "Rogue One: A Star Wars Story" (Bild: Walt Disney) Auf dem Weg in die weltweiten Top 100: "Rogue One: A Star Wars Story" (Bild: Walt Disney)

Für " "Rogue One: A Star Wars Story" lag die halbe Boxofficemilliarde unter dem Weihnachtsbaum. An seinem zweiten Wochenende spielte das "Star Wars"-Spinoff allein außerhalb Nordamerikas 47,1 Mio. Dollar ein, aktuell steht "Rogue One: A Star Wars Story" außerhalb Nordamerikas bei 237,4, weltweit bei 555,5 Mio. Dollar. Zum Einstieg in die Top 100 der weltweit erfolgreichsten Filme fehlen aktuell noch knapp 100 Mio. Dollar; diesen Platz belegt "Fluch der Karibik" mit 654,3 Mio. Dollar.

Quelle: Blickpunkt:Film

