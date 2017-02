Roger Crotti wird neuer Country Manager bei Disney

Roger Crotti hat zum 23. Februar 2017 die Rolle des Country Managers der Walt Disney Company für Deutschland, Österreich und Schweiz übernommen. Crotti folgt damit auf Robert Langer, der nach sieben Jahren an der Spitze von Disney GSA zum Hauptsitz der Company nach Burbank zurückkehrt und dort die Rolle des Executive Vice President and Chief Financial Officer für Disney/ABC Television übernimmt.Roger Crotti war zuletzt in der Rolle des CMO und Head of Theatrical bei Disney für die gesamten Marketing-Aktivitäten und den Kino-Bereich in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich. Seine Laufbahn bei Disney begann der Schweizer 1992 als Marketingleiter für Disneys Kinobereich in der Schweiz, kurz darauf übernahm er den Posten des Studios-Geschäftsführers. Unter seiner Führung konnte sich Disney über viele Jahre hinweg als Kino-Marktführer in der Schweiz etablieren. 2010 übernahm Crotti als General Manager Switzerland die Verantwortung für alle Geschäftsaktivitäten Disneys in der Schweiz. 2013 wechselte er schließlich von Zürich nach München, um zunächst die Position des Chief Marketing Officer für Disney in GSA zu übernehmen, Anfang 2015 kam die Verantwortung für den Kino-Bereich hinzu.Die Nachfolgeregelung für Crottis bisherige Positionen wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

