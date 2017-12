Rodeo FX eröffnet Standort in München

Großansicht Julie Kubbillun und Thomas Hullin, die Leiter von Rodeo FX München Julie Kubbillun und Thomas Hullin, die Leiter von Rodeo FX München

Rodeo FX eröffnet in München seinen ersten europäischen Standort. Die Montrealer VFX- und Animationsschmiede mit weiteren Standorten in Québec und Los Angeles arbeitete u.a. am Serienhit "Game of Thrones" und "Blade Runner 2049" , ist aber auch im Werbefilmbereich tätig. Die Leitung des neuen Studios haben Thomas Hullin und Julie Kubbillun übernommen, die seit 2015 beim Unternehmen tätig sind. Das von Sébastien Moreau gegründete und geführte Unternehmen erhofft sich so Zugriff auf den europäischen Markt und Talentpool. Die neue Filiale soll mit etwa 20 neuen Mitarbeitern mit den anderen Standorten zusammenarbeiten.Rodeo FX, die insgesamt etwa 400 Mitarbeiter zählt, hat kürzlich einen Animago-Award in München in der Kategorie Beste Visual Effects für " Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind " gewonnen und arbeitet auch an dessen Sequel.

Quelle: Blickpunkt:Film

