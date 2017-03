Riverside Entertainment holt Peter Schönrock in die Geschäftsführung

Großansicht Peter Schönrock, künftiger kaufmännischer Geschäftsführer der Riverside Entertainment (Bild: Riverside Entertainment) Peter Schönrock, künftiger kaufmännischer Geschäftsführer der Riverside Entertainment (Bild: Riverside Entertainment)

Zum 1. Juni übernimmt Peter Schönrock bei Riverside Entertainment die Position des kaufmännischen Geschäftsführers an der Seite von Geschäftsführer Rolf Hellgardt . Schönrock fungiert bei dem zur Studio Hamburg Produktion Gruppe gehörenden Unternehmen, das Unterhaltungsformate wie "Das Spiel beginnt", "Das ist Spitze!", "Der Quiz-Champion", "Der Quatsch Comedy Club", "Pleiten, Pech und Pannen", "Kerners Köche" und das Netflix Original "Nuhr in Berlin" produziert, aktuell als Herstellungsleiter.Zuvor betreute er u.a. als Produktionsleiter von Grundy Light Entertainment die RTL -Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" und war als Herstellungsleister der J.B.K. TV-Productions GmbH & Co. KG für die Sat.1 -Sendungen "Kerner", "Der große Jahresrückblick" und "Das große Allgemeinwissensquiz" verantwortlich."Ich freue mich sehr, in Zukunft noch enger mit Peter Schönrock zusammenzuarbeiten, der bereits in den letzten Jahren maßgeblich für den Erfolg der Riverside Entertainment verantwortlich ist. Wir sind jetzt gut aufgestellt, um unsere Programmmarken weiter auszubauen und das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen", so Rolf Hellgardt.Peter Schönrock erklärte nach seiner Ernennung zum kaufmännischen Geschäftsführer bei Riverside Entertainment: "Es ist für mich sowohl Freude als auch eine große Herausforderung, in Zukunft in dieser verantwortungsvollen Position neben Rolf Hellgardt die Riverside zu führen und ihre Zukunft mit zu entwickeln."

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen