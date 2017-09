Rise übernimmt Doppelrolle bei Cornelia-Funke-Verfilmung "Drachenreiter"

Großansicht Die Cornelia-Funke-Verfilmung "Drachenreiter" kommt 2019 in die deutschen Kinos Die Cornelia-Funke-Verfilmung "Drachenreiter" kommt 2019 in die deutschen Kinos

Das Virtual-Effects-Studio Rise wird bei der Cornelia-Funke -Verfilmung "Drachenreiter", die Tomer Eshed nach einem Drehbuch, das er zusammen mit Johnny Smith geschrieben hat, inszenieren wird, in einer Doppelrolle an Bord sein. Wie das Unternehmen heute bekannt gibt, werde man am Standort München einen großen Teil der Animationsarbeiten realisieren. Darüber hinaus werde man über Rise Pictures als Koproduzent fungieren; "Drachenreiter" ist damit die erste Koproduktion des im September 2016 gegründeten Produktionsarms.Wir freuen uns, bei der animierten 3D High-End Family Entertainment-Produktion der Constantin Film erstmalig auch als Produzent mitzuwirken. Diese Zusammenarbeit wird zeigen, dass die im deutschen Filmmarkt einmalige Verzahnung von Rise Pictures als kreativer Produktionspartner und Rise I Visual Effects Studios als international anerkanntes VFX-Studio, ein erstklassiges und hocheffektives Modell ist. In dieser Form wollen wir künftig als aktiver Partner für in- und ausländische Produzenten viele weitere nationale und internationale Produktionen ermöglichen", betont Ulrich Schwarz , Head of Production bei Rise Pictures, der neben Sven Pannicke , Managing Director Rise I Visual Effects Studios und Rise Pictures als Koproduzent fungiert. Als Produzenten von "Drachenreiter" sind für die Constantin Martin Moszkowicz und Oliver Berben an Bord. Der Kinostart ist für 2019 geplant.

Quelle: Blickpunkt:Film

