Ridley Scott schon auf nächstes "Prometheus"-Sequel fokussiert

Großansicht Ridley Scott (Bild: Kurt Krieger) Ridley Scott (Bild: Kurt Krieger)

Mitte Mai geht "Alien: Covenant" , das erste von drei von Regisseur Ridley Scott -Sequels, an den Start - und schon jetzt scheint Scott bereits auf das nächste fokussiert zu sein, denn in einem Interview mit dem US-Ticketportal Fandango rutschte ihm jetzt versehentlich der Titel heraus - "Alien: Awakeing"."Es wird einen weiteren Film geben, bevor wir im wörtlichen und logischen Sinne im Uhrzeigersinn zu den Hintergründen des originalen 'Alien' kommen. Die Reihenfolge wird lauten: 'Prometheus', 'Awakening', 'Covenant'...im Wesentlichen dem Weg des Kolonieschiffs Covenant folgend", so Scott. "Alien: Awakening" ist also als Sequel zu "Prometheus" und als Prequel zu "Alien: Covenant" angelegt.Letzteren bezeichnete Scott als sowohl blutiger als auch eleganter als seine Vorgänger: "Wir bringen einige interessante Fragen über die Stellung und die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz im Vergleich zu menschlichem Verhalten auf und es lappt über in das Gebiet der Apartheid - nach dem Vorbild, wie Roy Batty als in 'Blade Runner' als Bürger zweiter Klasse behandelt wurde", so Scott.

Quelle: Blickpunkt:Film

